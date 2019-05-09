طرق بسيطة للتخلص من الزغطة في نهار رمضان

القاهرة(صدى):

أوضح الدكتور طه بكري، أستاذ الباطنة والصدر بجامعة الأزهر، أن أفضل تصرف لإيقاف الزغطة أثناء الصيام، أو حتى في الحالات العادية هو كتم النفس لثوانٍ أو لمدة دقيقة كاملة وذلك لأنها تساعد على زيادة انقباض الحجاب الحاجز، ما يعمل على زيادة نسبة ثاني أكسيد الكربون في الجسم.

وأشار بكري، إلى أن المقصود من زيادة نسبة ثاني أكسيد الكربون في الجسم التي تحدث بعد كتم النفس، هو استثارة الأعصاب للتخلص منها، مبينا أن المخ في هذه الفترة ينشغل بالتخلص من تلك الزيادة فيقوم بتحفيز الأعصاب المسئولة عن انبساط الحجاب الحاجز والتخلص من الزغطة عن طريق دفع ثاني أكسيد الكربون.

وأبان أستاذ الباطنة، أن المقصود من ” الزغطة ” أو الفواق في الأساس هو انقباض في الحجاب الحاجز فيتغلغل الهواء إلى الحلق والرئة فيتم تحفيز الأعصاب المتصلة بالحجاب الحاجز محدثا الزغطة، وبالتالي فالسرحان أو كتم النفس هو الحل المناسب، مؤكدا أن شرب الماء لا يساعد على توقفها.