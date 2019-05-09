العقوبات المتوقع تطبيقها على ” المولد ” بسبب المادة المحظورة

نواف السالم(صدى):

تلقى نادي الإتحاد إشعارًا من اللجنة الوطنية للرقابة على المنشطات، يفيد بظهور مادة محظورة في عينة لاعب الفريق فهد المولد، والذي نشرته ” صدى ” بعنوان ” الاتحاد يتلقى إشعارا بظهور مادة محظورة بعينة ” المولد “ ” .

وفي هذا السياق ووفقًا للائحة لجنة المنشطات سيتم إيقاف فهد المولد مؤقتًا؛ ولن يتمكن من خوض أي مباراة مع الاتحاد لحين حضوره جلسة الاستماع الأولى.

وعن هذه الجلسة، فسيتم تحديد معادها فيما بعد وسيتم تسجيل أقواله، قبل عقد جلسة ثانية أو إصدار عقوبة ضده.

وفيما يتعلق بالعقوبات المتوقعة، فمن المتوقع أن يتم إيقاف ” المولد ” لمدة عام؛ وذلك بسبب ظهور المادة المحظورة في فحصه.

أما في حالة طلب لاعب الاتحاد فتح العينة الثانية؛ وكانت إيجابية أيضًا سيتم إيقافه لمدة 4 سنوات وإذا تم فتحها وكانت سلبية فلن يتم إيقافه.

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