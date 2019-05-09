“قرقاش” عن صورة قادة الإمارات: رسالة غنية ولا أبلغ

أبوظبي(صدى):

علق وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش، اليوم الخميس، على صورة الشيخ محمد بن زايد وهو يقبل يد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد.

وأكد ” قرقاش ” في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أن الشعب الإماراتي تأثر بهذه الصورة الطيبة لقادة الدولة.

وقال في تغريدته ” في هذا الشهر الفضيل تأثر كل بيت إماراتي بصورة المسك والطيب والشيخ محمد بن زايد يقبل يد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد، الصورة غنية في معانيها السامية ففيها الولاء والوفاء و زينة الأخلاق وشموخها، رسالة ولا أبلغ، ومن أرضنا الطيبة عن الإمارات وقيمها “.

وانتشرت أمس الأربعاء، صورة للشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو يقبل يد سمو الشيخ خليفة بن زايد رئيس الدولة.