نصائح لأجل قيادة آمنة تجنبك الحوادث خلال ساعات الصيام

متابعة- أميرة خالد(صدى):

يُصاب بعض قائدي السيارات خلال ” الصيام ” بحالات من التعب والإرهاق بجانب آلام في الرأس وفقدان التركيز، وهو ما يعود بالسلب على قيادة السائق خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة.

حيث يسبب ذلك العديد من الحوادث؛ لذا وفي هذا السياق سنستعرض أبرز النصائح التي يمكن اتباعها خلال الصيام من أجل قيادة سليمة تجنبك الحوادث.

– في فترات الصباح الأولى لا يشعر عادة السائقين بالتعب وعناء الصيام، ويسود النشاط والحيوية والقدرة على الحركة بسهولة؛ لذا يفضل الاستفادة من تلك الفترة من النهار لقيادة السيارة والتوجه إلى أي مكان يريده، خاصة مع عدم ارتفاع درجة الحرارة.

– في حال الشعور بالتعب أثناء القيادة والشعور بـ ” النعاس ” ، يجب أخذ قسطاً قليلاً من الراحة قبل قيادة السيارة.

– يفضل استخدام المواصلات العامة في رمضان، حيث أن سائقي التاكسي والحافلات قد يكونون أكثر قدرة على التكيف في رمضان، نظراً لاعتيادهم على القيادة لساعات طويلة يومياً.

– لا تتخطى سرعة 60-80 كم/ساعة في الشوارع الرئيسية؛ حتى تستطيع السيطرة على السيارة في الحالات الطارئة.

– من الهام ترك مسافة آمنة أثناء القيادة، لأن سلوك السائقين تختلف في شهر رمضان، كما أن بعض السائقين يفقدون سرعة رد الفعل المناسبة في القيادة، مما يزيد معه مسافة الكبح.