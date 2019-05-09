مقاتلات التحالف تستهدف مواقع حوثية في كتاف

فهمي محمد(صدى):

بعد استهداف مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، الثلاثاء الماضي تعزيزات عسكرية للميليشيات الحوثية في وادي آل أبو جبارة بمديرية كتاف شرق صعدة ، جددت أيضا استهدافاتها اليوم الخميس، لمواقع الحوثيين في محيط مركز مديرية كتاف في صعدة، شمال اليمن.

حيث قصفت مقاتلات التحالف مواقع ميليشيات الحوثي بالقرب من مركز مديرية كُتاف بمحافظة صعدة، في وادي سحامة، ما أوقع عدداً من القتلى والجرحى في صفوفهم وأدى إلى تدمير آليات وأسلحة.

كما نشر التحالف قبل يومين فيديوهات تظهر عمليات مراقبة واستهداف دقيقة لعناصر من الميليشيا الحوثية ومعداتهم من مختلف الجبهات، بما فيها صعدة.

وأفادت مصادر عسكرية يمنية أن أعداد قتلى الميليشيات بلغت 307 خلال الأسبوع الماضي في مختلف الجبهات.