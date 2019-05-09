الإعلان عن بدء برنامج تطوير الخريجين بمصرف الراجحي

فاطمة المالكي(صدى):

كشف مصرف ” الراجحي ” عن بدء التقديم في برنامج ” تطوير الخريجين – تقنية المعلومات ” لعام 2019م للرجال حديثي التخرج أو بخبرة لا تزيد عن سنة من حملة الشهادة الجامعية البكالوريوس في التخصصات التقنية .

*الشروط:

* أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

* أن يكون عمر المتقدم أقل من 28 سنة.

* حديث التخرج أو بخبرة لا تزيد سنة من حملة الشهادة الجامعية البكالوريوس في التخصصات التقنية التالية (تقنية المعلومات، هندسة الحاسب الآلي، الشبكات، علوم الحاسب الآلي، نظم المعلومات الحاسوبية، أمن المعلومات، أمن نظم المعلومات، تصميم المواقع، تطوير المواقع، إدارة التقنية، وتخصص الحاسب الجنائي).

**المهارات:

* مهارات العمل الجماعي.

* مهارات اتصال ممتازة.

* مهارات جيدة في التعامل مع الآخرين.

* إتقان برامج الحاسب الآلي الأساسية.

* مهارات القيادة.

* مهارات حل المشاكل.

* مهارات ممتازة في اللغة الإنجليزية.

ودعا الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف، التقديم عبر الرابط التالي: هنا