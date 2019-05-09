مجموعة الشايع الدولية توفر وظائف نسائية بمسمى مصممة معرض

فاطمة المالكي(صدى):

طرحت إدارة مجموعة الشايع الدولية، وماركة أميركان إيجل، وظائف شاغرة للسعوديات بمسمي (مصممة عرض) للعمل داخل الأسواق والمجمعات التجارية في الرياض.

الشروط:

إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً و كتابة ( شرط أساسي).

كما يفضّل من لديها خبرة في نفس المجال.

أن تكون حسنة المظهر واللباقة في الكلام.

ان تمتلك القدرة على التنظيم و التخطيط و المرونة في التنقل.

إجتياز المقابلة الشخصية

المميزات:

تحصل على راتب اساسي + بدل سكن + بدل نقل (تحدد بعد المقابلة).

تحصل على تأمين طبي، وعلى دورات تدريبية وتطويرية.

تحصل على عمولات ربع سنوية حسب سياسة الشركة.

كما تحصل على خصومات خاصة للموظفة على جميع العلامات التجارية التابعة لشركة الشايع.

التقديم: ارسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني المذكور أدناه مع ذكر المسمى الوظيفي (مُصممة عرض) في العنوان: [email protected]