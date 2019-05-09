رجل يطلق الرصاص على شقيقته بسبب إزعاجه من النوم أثناء الصيام

خالد الظفيري(صدى):

في واقعة مثيرة للدهشة ، قام مواطن كويتي بمحافظة الجهراء بإطلاق النار على شقيقته بسبب إزعاجه أثناء نومه نتيجة لأصوات الأطفال .

ووفقاً لصحيفة محلية ، فقد تلقت الشرطة بلاغ يفيد بإطلاق نار في منطقة النعيم ، ليتم الوصول إلى الجاني .

واعترف المتهم صاحب الـ32 عام بإطلاقه 3 رصاصات من سلاح شوزن عن طريق الخطأ بعد فزعه من النوم بسبب اصوات الأطفال مما أدى إلى إصابة شقيقته .

وتم تحويل المصابة إلى المستشفي لتلقي العلاج اللازم ،فيما أُحيل المتهم إلى المخفر لإستكمال الإجراءات القانونية .

وكانت الكويت قد شهدت اول امس حادث آخر غريب لمواطن كان يطارد زوجته بالسكين قبل الإفطار بعد أن نسيت وضع العصيير بالثلاجة .

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