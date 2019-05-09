شركة ” أيكيا ” تعلن عن وظائف شاغرة بجدة والهفوف
أعلنت شركة ” أيكيا ” عن توفر وظائف شاغرة باختصاصات متنوعة في كل من ” جدة والهفوف ” ، وفقًا للمسميات والشروط التالية:
* الوظائف الشاغرة في شركة ايكيا:
Customer Relations Team Leader قائد فريق خدمة العملاء
Deputy OCP Manager
Customer Relations Co-worker Part Time / موظف خدمة عملاء دوام جزئي
Cashier Officer (Cash Office) (مسؤول صندوق ( دوام جزئي
Shopkeeper
Staff Planning Specialist
Sales Co-Worker | موظف مبيعات دوام كامل
Shopkeeper / Store Sales Group Leader
IKEA Kitchen Co-worker (Cook) طاهي مطعم ايكيا
Sales Co-worker Part Time / موظف مبيعات دوام جزئي
IKEA Food/ Restaurant Coworker | موظف قسم الأغذية والمشروبات
Customer Relations Manager
Smaland Co-worker – موظفة العناية بالاطفال
IKEA Swedish Food Market & Bistro Team Leader
صيفي مبيعات
Developer
Sales Co-Worker | موظف مبيعات دوام كامل
Country Risk Leader
Customer Resolution Team Leader
Staff Planning Specialist
Team Leader/Specialist أخصائي/قائد فريق
Co workers Full time موظفين دوام كامل
Sales and Supply Support Group Leader
Deputy OCP Manager
ودعت الشركة الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف؛ للإطلاع على التفاصيل والتقديم عبر الموقع الإلكتروني الآتي: هنا
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