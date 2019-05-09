شركة ” أيكيا ” تعلن عن وظائف شاغرة بجدة والهفوف

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة ” أيكيا ” عن توفر وظائف شاغرة باختصاصات متنوعة في كل من ” جدة والهفوف ” ، وفقًا للمسميات والشروط التالية:

* الوظائف الشاغرة في شركة ايكيا:

Customer Relations Team Leader قائد فريق خدمة العملاء

Deputy OCP Manager

Customer Relations Co-worker Part Time / موظف خدمة عملاء دوام جزئي

Cashier Officer (Cash Office) (مسؤول صندوق ( دوام جزئي

Shopkeeper

Staff Planning Specialist

Sales Co-Worker | موظف مبيعات دوام كامل

Shopkeeper / Store Sales Group Leader

IKEA Kitchen Co-worker (Cook) طاهي مطعم ايكيا

Sales Co-worker Part Time / موظف مبيعات دوام جزئي

IKEA Food/ Restaurant Coworker | موظف قسم الأغذية والمشروبات

Customer Relations Manager

Smaland Co-worker – موظفة العناية بالاطفال

IKEA Swedish Food Market & Bistro Team Leader

صيفي مبيعات

Developer

Sales Co-Worker | موظف مبيعات دوام كامل

Country Risk Leader

Customer Resolution Team Leader

Staff Planning Specialist

Team Leader/Specialist أخصائي/قائد فريق

Co workers Full time موظفين دوام كامل

Sales and Supply Support Group Leader

Deputy OCP Manager

ودعت الشركة الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف؛ للإطلاع على التفاصيل والتقديم عبر الموقع الإلكتروني الآتي: هنا