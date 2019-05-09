جماهير برشلونة تهاجم إيفان راكيتيتش لظهوره في احتفال بعد الهزيمة من ليفربول

طلال الغامدي(صدى):

هاجمت جماهير نادي برشلونة الإسباني ، نجم وسط الفريق، الكرواتي إيفان راكيتيتش، بعد ظهوره في احتفال بمدينة إشبيلية، عقب ساعات قليلة من الخروج المهين للبلوغرانا من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

حيث حضر راكيتيتش احتفالًا أقيم في مدينة إشبيلية، مستغلًا فترة الراحة التي تستمر لمدة يومين، والتي منحها المدرب إرنستو فالفيردي للاعبي البارسا، عقب الخسارة المدوية التي تلقاها الفريق من ليفربول الإنجليزي برباعية نظيفة، في ملعب أنفيلد، ليودّع العملاق الكتالوني دوري الأبطال من الدور نصف النهائي.

وظهر راكيتيتش إلى جوار نجل الرئيس السابق لنادي إشبيلية، خوزيه ماريا ديل نيدو كاراسكو، في احتفال خاص بشركته بالمدينة الواقعة جنوب إسبانيا، ونشر ” ديل نيدو “ صورته مع راكيتيتش على موقع التواصل الاجتماعي ” إنستجرام “، ما أثار استياء جماهير البوغرانا، ليقوم بعد ذلك بحذف الصورة.

يُشار أنه منذ أيام قليلة، ودّع البارسا البطولة بالهزيمة 4- صفر أمام ليفربول في أنفيلد، بعد أن كان برشلونة فائزًا بثلاثية نظيفة بملعب ” كامب نو “.