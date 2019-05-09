بالفيديو.. ” العامة للري ” تتوعد العابثين بمرافقها بغرامة تصل إلى 100 الف ريال

علي القحطاني(صدى):

وجهت المؤسسة العامة للري تحذيراً للمواطنين والمقيمين من مخالفة لوائحها بحماية مرافق الري العامة وسلامة البيئة الزراعية ومعداتها التي تقع تحت إشرافها .

وأوضحت المؤسسة أن اللائحة تغرم المخالفين مبلغ يبدأ من 1000 ريال وحتى 100 الف ريال ، وذلك لردع العابثين بالواحة الزراعية .

وقالت الهيئة ان المخالفات تنقسم إلى ثلاث فئات ، الأولى خاصة بالمخالفات المتعمدة مثل ردم المصارف او وضع جسر او انشاء بيارة بدون تراخيص وتستوجب العقوبة السالف ذكرها .

اما الفئة الثانية فتتضمن الإستفادة غير المشروعة من المرافق العامة مثل التعدي على غرف المياه او خطوط الري بتمديد المواسير بدون ترخيص ، وتتراوح عقوبيتها من 1000 إلى 50 الف ريال.

اما الفئة الثالثة فهي مخالفات العبث بالمرافق العامة ، كالعبث بأعمدة الإنارة او اللوحات الإرشادية او محابس التغذية ، وغرامتها تتراوح بين 1000 و3آلاف ريال .