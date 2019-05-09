بالفيديو.. ” العامة للري ” تتوعد العابثين بمرافقها بغرامة تصل إلى 100 الف ريال
وجهت المؤسسة العامة للري تحذيراً للمواطنين والمقيمين من مخالفة لوائحها بحماية مرافق الري العامة وسلامة البيئة الزراعية ومعداتها التي تقع تحت إشرافها .
وأوضحت المؤسسة أن اللائحة تغرم المخالفين مبلغ يبدأ من 1000 ريال وحتى 100 الف ريال ، وذلك لردع العابثين بالواحة الزراعية .
وقالت الهيئة ان المخالفات تنقسم إلى ثلاث فئات ، الأولى خاصة بالمخالفات المتعمدة مثل ردم المصارف او وضع جسر او انشاء بيارة بدون تراخيص وتستوجب العقوبة السالف ذكرها .
اما الفئة الثانية فتتضمن الإستفادة غير المشروعة من المرافق العامة مثل التعدي على غرف المياه او خطوط الري بتمديد المواسير بدون ترخيص ، وتتراوح عقوبيتها من 1000 إلى 50 الف ريال.
اما الفئة الثالثة فهي مخالفات العبث بالمرافق العامة ، كالعبث بأعمدة الإنارة او اللوحات الإرشادية او محابس التغذية ، وغرامتها تتراوح بين 1000 و3آلاف ريال .
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