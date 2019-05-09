فضيحة جديدة تلاحق أردوغان أمام المجتمع الدولي 

أنقرة(صدى):

قالت الكاتبة التركية المقيمة في ألمانيا ” أصلي أردوغان ” ، إن الأوضاع في تركيا تتأزم أكثر فأكثر بالنسبة لحرية التعبير والصحافة والمعتقلين؛ موضحة أنه يوجد حاليًا أكثر من 300 ألف معتقل في تركيا، وباتت البلاد تحطم الرقم القياسي في سجن الصحافيين.

ولفتت الكاتبة ” أصلي ” ، الحاصلة على جوائز عالمية، إلى أنها لا تفكر في العودة إلى تركيا؛ مبينة أن الأمل في ذلك يتضاءل، وسوف تظل على الأقل 10 سنوات خارج الوطن.

وأوضحت أنه يوجد حاليًا أكثر من 300 ألف معتقل في تركيا، وأنه عندما تم اعتقالها كان هذا العدد 160 ألفًا، مؤكدة: ” تركيا تحطم الرقم القياسي في سجن الصحافيين؛ فهناك حوالى 170 صحافيًّا يقبعون في السجن” ؛ مضيفة: ” العديد من قادة وأعضاء حزب الشعب الديمقراطي ذي الأغلبية الكردية معتقلون ” .

وتابعت أنه يتم إنشاء سجون جديدة في تركيا، وأن حكومة رجب أردوغان، تهدف إلى ارتفاع القدرة الاستيعابية في المعتقلات إلى 500 ألف شخص حتى عام 2021؛ فالوضع أصبح محزنًا للغاية.