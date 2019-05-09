الجوازات تؤكد على تسديد المقابل المادي لتمديد الزيارة

نايف السالم(صدى):

أكدت المديرية العامة للجوازات عبر صفحتها الرسمية ، على ضرورة سداد المقابل المادي قبل تمديد الزيارة للمغتربين في حال وجود مرافقين أو تابعين .

وكان سأل أحد المغتربين الجوازات قائلاً ” كان يكتب لي عند تمديد الزياره لايوجد تأمين طبي وتم التأمين بحمد الله .. الان يظهر لي ( لايوجد رصيد كافي ) مالمقصود ..علما بأني أقامتي باقي عليها شهرين وتنتهي هل هذا هو السبب لأن التمديد ثلاثة أشهر أم هناك سبب آخر . شكراً مقدماً ” .

فقالت الجوازات ” مرحبًا بك، يرجى التاكد من سداد المقابل المالي في حال وجود تابعين او مرافقين على سجل المستفيد لتتمكن من اتمام الأجراء . نسعد بخدمتكم ” .