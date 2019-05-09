بركة رمضان وليالي الدرعية.. أبرز فعاليات الترفيه بالمملكة بعطلة الأسبوع

عادل الحربي(صدى):

تستعد الهيئة العامة للترفيه لإقامة العديد من الفعاليات الرمضانية الترفيهية والثقافية والرياضية بالمملكة، خلال عطلة نهاية الأسبوع والأيام التالية؛ لذا وفي هذا السياق سنستعرض أبرز هذه الفعاليات.

سكاي لاين تنت

تقام في ” درة الرياض- الفيصلية ريزورت ” خلال الفترة من 6 مايو إلى 1 يونيو، من الساعة الخامسة مساء، وحتى الثالثة صباحاً.

تُقدم خلالها العديد من الأنشطة الموجهة لجميع افراد العائلة وتحتوي على خيمة الفطور والسحور، وخيمة أخرى للاسترخاء والقهوة، وبازار للتسوق وقسم للألعاب.



مهرجان هلا جدة

يقام في المنطقة الواقعة خلف “اويسيس مول” بمدينة جدة، خلال الفترة من 5 مايو وحتى 3 يوليو، من الساعة الرابعة مساء وحتى 11 ليلاً.

وهو مهرجان تسويقي ترفيهي اجتماعي، يحتوي على خيمة تسويقية وقسم خاص للمطاعم والكافيهات.



ليالي الدرعية

تقام في منطقة البجيري بالدرعية خلال الفترة من 6 مايو وحتى 3 يونيو، من الساعة 09:30 مساء وحتى الثانية صباحاً.

وهي فاعلية مليئة بالأنشطة والفعاليات المستوحاة من روحانية هذا الشهر الكريم بشكل مبتكر، تتضمن ” راوي ليالي الدرعية ” وسينما ودنانة وحرفيو وسوق.



مهرجان ليالي الخير الرمضانية

يقام في المركز الثقافي للمؤتمرات بحي الفناتير بالجبيل خلال الفترة من 7- 25 مايو، خلال فترتين الاولى من 4-6 مساء وهي مخصصة للسوق، والثانية من التاسعة مساءً وحتى الواحدة صباحاً.

ويشمل المهرجان عدة أركان تفاعلية منها ” ركن أبو كاتشينو، وخطوات الإبداع وذوي الهمم، والألعاب الإلكترونية، وألعاب الذكاء ” .



ليالي الجوف الرمضانية

يقام في منتزه النخيل للعائلات بمدينة سكاكا، خلال الفترة من 6- 31 مايو، من الساعة السادسة مساء وحتى الواحدة صباحاً.

وتتضمن العديد من الفقرات الترفيهية منها ” مسرح للطفل، وسباق لسيارات ” الكارتنج وحديقة للحيوان، والعاب للأطفال، وديوانية، وجناح للأسر المنتجة ” .



فعالية بركة رمضان

تقام في حديقة الفيروز بمدينة ينبع الصناعية خلال الفترة من 5- 25 مايو، من الساعة السابعة مساء وحتى الرابعة صباحاً.

وهي تتيح فرصة للاستمتاع بالأجواء الرمضانية، وتجربة أشهى المأكولات الرمضانية، وحضور العديد من الفعاليات الترفيهية، والمسابقات، والعروض الفنية المبهرة.



فعالية ليالي جواثا الرمضانية

تقام في مدينة جواثا السياحية بالأحساء، خلال الفترة من 6 مايو إلى 18 يونيو، من الساعة 4 عصراً وحتى 8 صباحاً.

تتضمن مجموعة من الفعاليات والمسابقات، وأجنحة للمطاعم العالمية، والأسر المنتجة، ومواقع للألعاب، إلى جانب مشاركة لنادي الطيران، و فولكلوراً شعبياً، وآخر شامياً، و” سوق هجر ” .



مهرجان ليالي رمضان 1440هـ

يقام في سوق الجديدة -الساحة المركزية، بجانب عنيزة مول بالقصيم، خلال الفترة من 6 مايو وحتى 3 يونيو، من الساعة 9 مساء وحتى الواحدة صباحاً.

وتشمل الفعالية العديد من البرامج الرمضانية كسفرة إفطار صائم في السوق الرمضاني وبرامج المسرح المفتوح وعروض الأسر المنتجة، وأجنحة للجمعيات الخيرية.

