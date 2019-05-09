شركة ” أوراكل ” تعلن عن حاجتها لموظفين نساء ورجال

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة ” أوراكل ” بالعاصمة الرياض عن رغبتها في تشغيل موظفين نساء ورجال؛ وذلك وفقًا للمسميات وللشروط التالية:

– الوظائف للسعوديين حصرًا.

– الوظائف لحديثي التخرج من مرحلة البكالوريوس بإحدى الإختصاصات الآتية:

التسويق

العلاقات العامة

إدارة الأعمال

نظم المعلومات الإدارية

يشترط إتقان اللغة الإنجليزية

مهارات في التفاوض والإقناع.

المميزات الموفرة:

توفر الشركة برنامج تدريب مدفوع الأجر لمدة (عام واحد) مع جدول زمني متكامل وفرصة الحصول على وظيفة دائمة بعد إجتياز البرنامج

فرصة للتدريب على منتجات وتقنيات جديدة وتطوير المهارات الشخصية

بيئة عمل دولية للعمل مع أحدث المنتجات وتقنيات تقنية المعلومات

توفر الشركة بيئة تركز على التعليم المستمر.

ودعت الشركة الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف، لمعرفة التفاصيل والتقديم من خلال الرابط التالي: هنا