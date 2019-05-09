” الصحة ” تنفي وجود عدوى مميتة بأحد مستشفيات المدينة

نايف السالم(صدى):

أكدت وزارة الصحة أنه لا صحة لما تم تداوله يشأن وجود عدوى مميتة في أحد المستشفيات التابعة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة .

وقالت ” الصحة ” في بيان لها ان هذه المعلومات عارية تماماً عن الصحة ، مشيرة إلى أن جنة مكافحة العدوى في المستشفى المذكور تلزم الممارسين الصحيين باتخاذ كامل الاحتياطات في حال وجود أي ميكروب تكونت لديه مناعة ضد أغلب المضادات الحيوية، حتى وإن كان ضعيف الخطورة.

وأكدت الوزارة ان هذه الإجراءات متبعة في جميع المستشفيات. ، وأنه لا يوجد ما يدعو للقلق .