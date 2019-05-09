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  3. بالفيديو.. رد فعل رئيس الفلبين عندما تسلق ” صرصور ” ملابسه أثناء خطاب رسمي

بالفيديو.. رد فعل رئيس الفلبين عندما تسلق ” صرصور ” ملابسه أثناء خطاب رسمي

بالفيديو.. رد فعل رئيس الفلبين عندما تسلق ” صرصور ” ملابسه أثناء خطاب رسمي
مانيلا(صدى):

تعرض رئيس الفلبين رودريجو دوتيرتي لموقف غريب إذ تسلّق صرصور بحجم الإصبع كتفه سريعًا، وسار على ملابسه، بينما كان يتحدث أمام جمع انتخابي .

ورغم أن الموقف كان يدعو للإضطراب إلا انه لم يظهر عليه اي انفعال او ارتباك بل واجه الموقف مازحاً .

ووفقاً لرويترز فقد كان دوتيرتي يلقي خطاباً خلال التجمع الذي نُظّم مساء يوم الأربعاء في إقليم بوهول بوسط البلاد، ليصادق على مرشحي مجلس الشيوخ .

وأظهر المقطع الصرصور وهو يسير على كتف دوتيرتي الأيسر وبينما سارعت مساعدته إلى ابعاده اتجه نحو اسفل القميص لينتبه الرئيس أخيراً ويزيحه بعيداً .

وقام دوتيرتي بضرب الصرصور بقدمه على الأرض ثم قال مازحاً : إن الحزب الليبرالي المعارض ربما هو الذي أطلق الصرصور ، وتابع “إنه ليبرالي ! بكل تأكيد ليفجر ضحكات الحضور .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 25522 ] نشر منذ 2 دقيقتين

ذيبان الفلبيني

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