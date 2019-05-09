بالفيديو.. رد فعل رئيس الفلبين عندما تسلق ” صرصور ” ملابسه أثناء خطاب رسمي
تعرض رئيس الفلبين رودريجو دوتيرتي لموقف غريب إذ تسلّق صرصور بحجم الإصبع كتفه سريعًا، وسار على ملابسه، بينما كان يتحدث أمام جمع انتخابي .
ورغم أن الموقف كان يدعو للإضطراب إلا انه لم يظهر عليه اي انفعال او ارتباك بل واجه الموقف مازحاً .
ووفقاً لرويترز فقد كان دوتيرتي يلقي خطاباً خلال التجمع الذي نُظّم مساء يوم الأربعاء في إقليم بوهول بوسط البلاد، ليصادق على مرشحي مجلس الشيوخ .
وأظهر المقطع الصرصور وهو يسير على كتف دوتيرتي الأيسر وبينما سارعت مساعدته إلى ابعاده اتجه نحو اسفل القميص لينتبه الرئيس أخيراً ويزيحه بعيداً .
وقام دوتيرتي بضرب الصرصور بقدمه على الأرض ثم قال مازحاً : إن الحزب الليبرالي المعارض ربما هو الذي أطلق الصرصور ، وتابع “إنه ليبرالي ! بكل تأكيد ليفجر ضحكات الحضور .
ابو عمار[ عدد التعليقات: 25522 ] نشر منذ 2 دقيقتين
ذيبان الفلبيني