وظائف صحية وإدارية شاغرة بمستشفى الملك فيصل التخصصي

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت إدارة مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في كل من الرياض وجدة لموظفين، عن حاجتها لشغل وظائف بتخصصات إدارية وصحية، وذلك وفقًا للمسميات التالية:

منسق اداري ثاني

اخصائي سريري متقدم

ممرض الممارسة المتقدمة

أخصائي تصويرالاشعةالتداخليةوالملونة

استشاري مساعد، أمراض القلب

مساعد إستشاري, جراحة العظام

استشاري مساعد، الرعاية الحرجة للأطفال

استشاري مساعد، جراحة الأطفال

استشاري مساعد، جراحة الأورام

مساعد المدير التنفيذي ,شؤون التمريض

مساعد رئيس تمريض

مساعد رئيس تمريض

استشاري مشارك غير متفرغ

استشاري مشارك الاعصاب للاطفال

خباز

خدمات الطعام لمركز الملك عبد الله للأورام وأمراض الكبد

منسق الحفاظ على الدم

اخصائي تقنية قلب واوعيه دمويه

اخصائي تقنية قلب واوعيه دمويه

كاتب

مدرب سريري

مدرب سريري

أستشاري علم أشعة البطن

استشاري, الحالات الحرجه

استشاري,قنوات الكبد والبنكرياس

أستشاري , الرعاية الصحية المنزلية

استشاري أنف وأذن وحنجرة.

ودعت المستشفى الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف، لمعرفة الشروط والتقديم عبر الموقع الإلكتروني التالي:هنا