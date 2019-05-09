أردوغان يقود مخطط خبيث لإحياء نفوذ العثمانيين في موريتانيا

أنقرة(صدى):

قاد رجب أردوغان مخطط استعماري خبيث، لإحياء نفوذ الدولة العثمانية، والتغلغل في دول شمال إفريقيا بوجه خاص، اعتمادًا على عملاء جماعة الإخوان الإرهابية، وتيارات الإسلام السياسي الموالية لأنقرة، وتقوم تركيا في هذا الشأن بإضعاف مؤسسات الدولة الوطنية للتمكين للجماعة الإرهابية.

واخترقت عصابة العدالة موريتانيا، بزعم مساعدتها عسكريًا، ووقع عدد من وزراء حكومته اتفاقيات ومذكرات تفاهم، تسمح لأنقرة بالتدخل في شؤون الجيش والشرطة الموريتانيين.

ويرجع ذلك للموقع الجغرافي المميز لموريتانيا على المحيط الأطلسي، وكونها نقطة الاتصال بين شمال إفريقيا وغربها، فضلاً عن الثروات الطبيعية التي تتمتع بها الدولة الساحلية، أسال لعاب العثمانيين الجدد، فقرر بسط نفوذه داخل مؤسساتها الحيوية، والتحكم فيها، بحجة مكافحة الإرهاب والتعاون العسكري.

وقام رجب أردوغان بزيارة موريتانيا في 28 فبراير 2018، وفيها كشف عن أطماعه في الدولة العربية الإفريقية، وتحويلها إلى سوق للصناعات العسكرية التركية، قائلاً: ” لقد اقترحنا على مسؤولي موريتانيا تبادل الخبرات في مجال الصناعات الدفاعية، الذي تمتلك فيه تركيا تحركات جادة ومهمة للغاية “.

وتطرق أردوغان إلى مكافحة الإرهاب، وضرورة التعاون بين الجانبين لدحره، رغم تورط حكومته في دعم جميع الميليشيات والجماعات التكفيرية في العالمين العربي والإسلامي، وعلى رأسها تنظيم ” داعش ” ، وفي 28 يونيو 2002، وقعت أنقرة مع مسؤولي حكومة نواكشوط اتفاقية للتدريب العسكري، ومنذ ذلك التاريخ تمكن النظام التركي من اختراق شؤون التدريب العسكري لجيش موريتانيا.

وأعلنت تركيا أن جيشها سيقوم بتدريب ضباط الصف الموريتانيين، في مركز ” الشراكة من أجل السلام ” التابع لحلف شمال الأطلسي في أنقرة.

وبتوقيع نواكشوط على مذكرات تفاهم خاصة بحلف شمال الأطلسي (الناتو)، تمكن الجيش التركي من القيام بدور أكبر داخل المؤسسة العسكرية في نواكشوط، تزامنًا مع توقيع جيران موريتانيا (السنغال ومالي) اتفاقيات عسكرية مع أنقرة