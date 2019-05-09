” الغذاء والدواء ” ترد على فيديو متداول يحذّر من تناول الحليب ومنتجات الألبان

الرياض(صدى):

أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء التوضيح أن ما يُنشر عبر الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي من ادعاءات تشكك في سلامة وجودة الحليب ومنتجات الألبان المحلية غير صحيح.

وأكدت الهيئة بأن الجهات الحكومية الرقابية والتشريعية في المملكة ممثلةً في الهيئة العامة للغذاء والدواء ووزارة البيئة والمياه والزراعة تقوم بالإجراءات والتدابير اللازمة كافة والكفيلة بضمان سلامة ومأمونية الحليب ومنتجات الألبان.

وأشارت إلى أن الهيئة تقوم بدورها في إصدار اللوائح الفنية والمواصفات القياسية والتأكد من التزام المصانع المحلية بها من خلال القيام بجولات تفتيشية دورية على مصانع الحليب ومنتجات الألبان، وسحب عينات وإجراء الفحوصات المخبرية لضمان سلامتها ومأمونيتها للاستهلاك الآدمي وحفاظاً على صحة المستهلك.

وأضافت أن الهيئة تطمئن جميع أفراد المجتمع بسلامة الحليب ومنتجات الألبان المتداولة بالمملكة، وتوصي بتناولها، لأهميتها وقيمتها الغذائية ضمن غذاء صحي متنوع ومتوازن.