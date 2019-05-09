واتساب يصدم مستخدميه بتوقفه عن العمل على جميع الهواتف الذكية 

وكالات(صدى):

صدم تطبيق ” واتساب ” للتراسل الفوري، مستخدميه بأنه سيتوقف عن العمل على جميع الهواتف الذكية التي تعمل بنظام تشغيل ” ويندوز ” خلال أشهر، في خطوة قد يتضرر منها مئات الآلاف من المستخدمين حول العالم.

وأوضح القائمون على التطبيق المملوك لـ ” فيسبوك ” ، في تحديث نشروه على مدونتهم،أنه ” لن يتم تشغيل التطبيق على الهواتف التي يدعمها برنامج ” مايكروسوفت ” بدءا من ديسمبر المقبل ” .

وتابعوا: ” نظرا لأننا لم نعد نعمل على تطوير أنظمة التشغيل القديمة، فقد تتوقف بعض الميزات عن العمل في أي وقت ” .

وكانت ” مايكروسوفت ” أطلقت نظام التشغيل ” ويندوز فون ” الذي يعمل عليه تطبيق واتساب في أكتوبر 2010، لكنها أعلنت مؤخرا أنها لن تزود هواتفها الذكية الجديدة بهذا النظام، ونصحت المستخدمين بشراء أجهزة تعمل بنظام تشغيل ” أندرويد ” الخاص بـ ” غوغل ” أو ” آي أو إس ” الخاص بهواتف ” أبل ” .