هند البلوشي تخرج عن صمتها وتوضح حقيقة فبركة برنامج ” رامز في الشلال ” 

خالد الظفيري(صدى):

خرجت الفنانة الكويتية هند البلوشي عن صمتها لتوضح حقيقة فبركة برنامج المقالب ”رامز في الشلال“ الذي يقدمه الفنان رامز جلال.

وأضافت البلوشي في تصريحات تلفزيونية: ”الناس كلها بتقول إني كنت على علم بمقلب رامز قبل تصوير البرنامج.. وللأمانة أنا كنت من قبل أقول إن البرنامج أكيد مفبرك وتمثيل“.

ولفتت: ”لكن ما حدث معي هو إني كنت بصور آخر مشاهد مسلسل ٢٥ دقيقة، وجاءني اتصال من أحد المعدين يسألني إذا كنت أقبل الظهور في برنامج مسابقات أم لا.. وطلب مني ارتداء ملابس عادية وحذاء مريح“.

وأبانت: ”ثم قالوا إنني سأظهر مع الإعلامية مهيرة عبدالعزيز وأنا لم أكن أعرفها.. فسألت عنها قالوا لي ابحثي في الإنترنت وأنت تعرفين من هي.. وبالفعل فعلت ذلك وظهر لي رامز جلال ومهيرة في خدعة 2019“.