بالفيديو.. فرقة موسيقية تعزف داخل مسجد تركي بحضور أردوغان

طلال الضوي(صدى):

وثقت إحدى مقاطع الفيديو المتداولة عزف فرقة موسيقية تركية ألحانها ومقطوعاتها الفنية، داخل ساحة مسجد تشامليجا بإسطنبول.

وافتتح هذا المسجد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبل أيام قليلة؛ ليصبح أكبر مسجد في البلاد.

ويظهر بالفيديو ” أردوغان ” وهو يتقدم الحضور يرفقة مجموعة من أصحاب العمائم والمسؤولين الأتراك؛ لافتتاح المسجد الذي بلغت تكلفته نحو 100 مليون دولار أمريكي.

حيث تشدو وتغني فرقة موسيقية وتعزف الألحان داخل ساحة المسجد، وهو الأمر الذي أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي واعتبروا الأمر ” بدعة ” ولا يراعي حرمة البيوت.