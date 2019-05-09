” الجسمي ” يتحدث عن أجواء رمضان ويكشف عن آخر أعماله

أبو ظبي(صدى):

عُين الفنان الإماراتي حسين الجسمي سفيرًا لمؤسسة ” القلب الكبير ” ، وهي عبارة عن مؤسسة تهتم بمساعدة اللاجئين وتخفيف معاناتهم وتقوم بالتعريف بقضاياهم في جميع أنحاء العالم .

وعن ذلك، أعرب ” الجسمي ” عن شكره لكل الذين منحوه هذه الثقة وكلفوه بهذه المهمة الإنسانية فعيّنوه سفيراً لمؤسسة ” القلب الكبير ” .

وتحدث ” حسين ” لـ ” العربية . نت ” عن كيفية تمضية وقته خلال شهر رمضان، حيث أوضح أنه يقضيه في منزل والده وأجداده والذي انتهى من ترميمه كاملاً في العام 2016، وهو المنزل الذي تعلم فيه الشعائر الرمضانية والدينية عموماً، ويلتقي فيه عادةً مع عائلته وأصدقائه.

كما تتطرق للحديث عن آخر ما قلن به من أعمال خاصة بالفن

في البداية، توجه الجسمي بالشكر للذين وهي عبارة ، يترأسها ويتابع أعمالها الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، حاكم إمارة الشارقة.

وتطرق الجسمي إلى أجواء شهر رمضان، فقال أن في جعبته العديد من الأعمال الغنائية المنفردة، كما أنه يحضر لألبوم جديد يعمل عليه بصمت وبطء، وسيتعاون فيه مع شعراء وملحنين من الخليج والوطن العرب.