شركة بمدينة جدة تعلن عن حاجتها لموظفين خدمة عملاء موسمية

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت إحدى الشركات بمدينة جدة عن حاجتها لموظفين خدمة عملاء موسمية خلال شهر رمضان، وذلك وفقًا للشروط التالية:

الشروط الضرورية:

– الوظائف للسعوديين حصرًا.

– يشترط اتقان اللغة الإنجليزية.

– 8 ساعات عمل وساعة واحدة راحة.

– توفر الشركة يومين راحة اسبوعية.

التوظيف فوري في حال اجتياز المقابلة.

– يستفيد الموظف من راتب 4000 ريال صافي.

ودعت الشركة الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف، للتقديم على هذه الوظائف من خلال إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني مع ذكر ( موسمي Hu ) بالعنوان:

[email protected]