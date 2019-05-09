شركة بمدينة جدة تعلن عن حاجتها لموظفين خدمة عملاء موسمية
كشفت إحدى الشركات بمدينة جدة عن حاجتها لموظفين خدمة عملاء موسمية خلال شهر رمضان، وذلك وفقًا للشروط التالية:
الشروط الضرورية:
– الوظائف للسعوديين حصرًا.
– يشترط اتقان اللغة الإنجليزية.
– 8 ساعات عمل وساعة واحدة راحة.
– توفر الشركة يومين راحة اسبوعية.
التوظيف فوري في حال اجتياز المقابلة.
– يستفيد الموظف من راتب 4000 ريال صافي.
ودعت الشركة الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف، للتقديم على هذه الوظائف من خلال إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني مع ذكر ( موسمي Hu ) بالعنوان:
[email protected]
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