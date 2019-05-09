المملكة تلبي طلبات توريد تقترب من 7 ملايين برميل نفط يوميا الشهر المقبل

الرياض(صدى):

كشف مصدر خليجي مطلع عن استقرار حجم صادرات النفط للمملكة لتبقى دون 7 ملايين برميل يومياً في يونيو المقبل .

وأكد المصدر انه تم تلقى طلبات متوسطة للتوريد في يونيو من أبرزها الدول التي حصلت في السابق على إعفاءات من العقوبات التي تستهدف مشتريات الخام الإيراني والتي أنهتها الإدارة الأمريكية مؤخراً ، وسيتم تلبية جميع الطلبات .

كما أكد ان حجم الإنتاج سيظل أقل من مستواه المستهدف في الاتفاق العالمي لخفض إمدادات النفط بناءً على هذه الطلبات.

وتوقع المصدر الخليجي أن يكون مستوى إنتاج النفط الحالي لأوبك وحلفائها كافيًا لإعادة التوازن إلى مخزونات النفط العالمية بحلول نهاية العام ، وذلك بناءً على اوضاع السوق حتى الآن .