كفة ” ميسي ” ترجح للفوز بلقب هداف دوري أبطال أوروبا

نواف السالم(صدى):

يبدو أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة قد ضمن بالفعل التتويج بلقب هداف النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا .

وعلى الرغم من غيابه عن لقاء ليفربول وتوتنهام فإنه يملك 12 هدفا هذا الموسم، فيما يملك المهاجمان هاري كين ولوكاس مورا من توتنهام 5 أهداف فقط ،والثلاثي محمد صلاح وفيرمينيو وساديو ماني من ليفربول 4 أهداف .

ومن المستحيل أن يسجل أي لاعب منهم 7 أو 8 أهداف دفعة واحدة مما يرشح ميسي للفوز ليصبح خلف غريمه التقليدى رونالدو المتوج باللقب 7 مرات .

وكان ميسي قد استغل النسخة الحالية لتقليص الفارق عن البرتغالي رونالدو في ترتيب الهدافين التاريخيين للمسابقة إذ يملك النجم البرتغالي 126 هدفًا مقابل 112 هدفًا لميسي ليصل الفارق لـ14 هدفًا بدلاً من 20 هدف .