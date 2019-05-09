” إم بي سي ” رداً على الرقابة المصرية: خطابكم متحامل و ” رامز ” خارج رقابتكم

أميرة خالد(صدى):

نشرت مجموعة mbc رد على ما تداولته وسائل الإعلام مؤخراً بشأن عدم حصولها على ترخيص بالعرض العام من الرقابة المصرية لبرنامج “رامز في الشلال ” .

واكدت المجموعة أن البرنامج من انتاج شركة مسجلة وفق الأصول بدولة الإمارات ، كما تم تصويره في احدى جزر أندونيسيا ويعرض على اكثر من قناة تتبع المجموع وتبث جميعها من خارج مصر .

ونفي البيان وجود أي علاقة مباشرة له بـ”هيئة الرقابة على المصنفات الفنية ” بمصر ، مؤكدة أن صيغة الخطاب بها ” تحامل واضح وغير مبرر على البرنامج ” .

جاء ذلك رداً على مان ُشر بشأن ارسال الرقابة المصرية خطاب إلى رئيس المجلس الأعلى للإعلام “مكرم محمد احمد ” خطاب لإتخاذالإجراءات ضد القنوات التي تعرض البرامج او المسلسلات دون ترخيص .