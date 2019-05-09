” كلوني ” يعترف بغيرته من طفل ” هاري وميجان ” : سرق مني الأضواء

واشنطن(صدى):

في تصريح طريف منه ، أكد الممثل العالمي جورج كلوني ان طفل دوق ودوقة ساسكس الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل سرق منه الأضواء بسبب ولادته في نفس يوم عيد ميلاده الثامن والخمسين والذي كان يوم الإثنين الماضي.

وقال ” كلوني ” ممازحاً الصحفيين : كان الأمر مزعجًا بعض الشيء لأن هذا الطفل سرق مني الأضواء… كان هذا يومي! .

الجدير بالذكر أن ” كلوني ” زوج المحامية البريطانية اللبنانية الأصل أمل علم الدين ولهما ابنتين توأم هما إيلا وألكساندر ، وتربطه علاقة صداقة قوية بمعظم افراد العائلة المالكة البريطانية .