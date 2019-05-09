6 خرافات لا تصدقها عن السيارات الكهربائية
على الرغم من الشعبية الكبيرة التي حظيت بها السيارات الكهربائية في الآونة الأخيرة إلا أن هناك بعض الشائعات او الخرافات التي تهدف للتقليل من ترويجها او نتيجة لقلة الثقافة عنها .
وحصرت صحيفة “ميرور” البريطانية تلك الخرافات كالتالي :
1- السيارات الكهربائية ليست قوية : فعلى خلاف ذلك ، تولد السيارة الكهربائية طاقة اكبر من نظيرتها كما أن أسرع سيارة على هذا الكوكب هي سيارة كهربائية، تم الكشف عنها في معرض جنيف للسيارات.
2- بطاريات السيارات الكهربائية تحتاج لتبديل كل 5 سنوات : هذا ليس صحيحاً، فالموديلات الحالية تدوم ابطاريتها 10 سنوات على الأقل وربما 20 سنة قبل أن تحتاج إلى استبدال.
3- تشغيل السيارات الكهربائية أكثر تكلفة : فهذه مبالغة تماماً إذ تعمل لمسافة 100 ميل بتكلفة تتراوح بين 5 و 8 دولار، مقارنة بـ 18 إلى 230 دولار للسيارات العاملة على البنزين أو سيارات الديزل.
4- لا يمكن قيادة سيارة كهربائية على طريق سريع : غير صحيح، حيث تسمح معظم الدول بقيادة السيارات الكهربائية على الطرقات السريعة، وتوفر البنية التحتية ومحطات الشحن.
5- لا يمكن غسل السيارة الكهربائية في مغسل السيارات : حيث يؤكد الخبراء انه يمكن تنظيفها في هذه المغاسل مثل أي سيارة أخرى.
6- خطر استخدام السيارة الكهربائية في الأجواء الماطرة : فقبل بيعها يتم وضعها من خلال اختبارات الأمان ضد المطر، وحتى أجهزة الشحن مانعة لتسرب الماء وهناط نظام أمان صارم لحمايتها .
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