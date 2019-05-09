6 خرافات لا تصدقها عن السيارات الكهربائية

لندن(صدى):

على الرغم من الشعبية الكبيرة التي حظيت بها السيارات الكهربائية في الآونة الأخيرة إلا أن هناك بعض الشائعات او الخرافات التي تهدف للتقليل من ترويجها او نتيجة لقلة الثقافة عنها .

وحصرت صحيفة “ميرور” البريطانية تلك الخرافات كالتالي :

1- السيارات الكهربائية ليست قوية : فعلى خلاف ذلك ، تولد السيارة الكهربائية طاقة اكبر من نظيرتها كما أن أسرع سيارة على هذا الكوكب هي سيارة كهربائية، تم الكشف عنها في معرض جنيف للسيارات.

2- بطاريات السيارات الكهربائية تحتاج لتبديل كل 5 سنوات : هذا ليس صحيحاً، فالموديلات الحالية تدوم ابطاريتها 10 سنوات على الأقل وربما 20 سنة قبل أن تحتاج إلى استبدال.

3- تشغيل السيارات الكهربائية أكثر تكلفة : فهذه مبالغة تماماً إذ تعمل لمسافة 100 ميل بتكلفة تتراوح بين 5 و 8 دولار، مقارنة بـ 18 إلى 230 دولار للسيارات العاملة على البنزين أو سيارات الديزل.

4- لا يمكن قيادة سيارة كهربائية على طريق سريع : غير صحيح، حيث تسمح معظم الدول بقيادة السيارات الكهربائية على الطرقات السريعة، وتوفر البنية التحتية ومحطات الشحن.

5- لا يمكن غسل السيارة الكهربائية في مغسل السيارات : حيث يؤكد الخبراء انه يمكن تنظيفها في هذه المغاسل مثل أي سيارة أخرى.

6- خطر استخدام السيارة الكهربائية في الأجواء الماطرة : فقبل بيعها يتم وضعها من خلال اختبارات الأمان ضد المطر، وحتى أجهزة الشحن مانعة لتسرب الماء وهناط نظام أمان صارم لحمايتها .