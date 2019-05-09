دراسة: الحمل بعد الثلاثين يطيل العمر ويؤخر شيخوخة المرأة

واشنطن(صدى):

على خلاف المشهور بين النساء من مخاطر الحمل في سن متأخرة ، كشفت دراسة حديثة عن نتائج مذهلة لحمل المرأة بعد سن الثلاثين مؤكدة انه يطيل عمرها ويؤخر شيخوختها .

ووفقاً للدراسة التي اجرتها كلية الطب بجامعة بوسطن على 551 اسرة ، فإن المرأة تعيش عمر أطول كما تكون ساعتها البيلوجية ابطأ من غيرها .

واكدت الباحثة باولا سباستيان أن الحمل الصناعي لم يعط نفس النتائج في إطالة عمر المرأة او سلامة جهازها التناسلي .

ومن ضمن النتائج المذهلة التي كشفت عنها الدراسة ان462 من الأمهات اللائي بلغن عند ولادتهن الأخيرة 33 عاماً أو أكبر وصلن إلى عمر 95 عاماً أو أكثر.