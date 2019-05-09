أسعار النفط تهبط في ظل مخاوف بشأن نزاع تجاري

وكالات(صدى):

هبطت أسعار النفط اليوم الخميس في ظل مخاوف بشأن تصاعد معركة تجارية بين الولايات المتحدة والصين، وعلى الرغم من انخفاض مخزونات النفط الخام الأمريكية بشكل مفاجئ.

وبحلول الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 69.91 دولار للبرميل منخفضة 46 سنتا أو 0.7 بالمئة مقارنة مع سعر التسوية السابقة. وتراجعت عقود برنت في وقت سابق ما يزيد عن واحد بالمئة.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 61.76 دولار للبرميل متراجعة 36 سنتا أو 0.6 بالمئة بعد أن انخفضت أيضا ما يزيد عن واحد بالمئة في وقت سابق.