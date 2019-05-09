السماح للموظفين الحكوميين العمل بالتجارة في 6 حالات
كشفت وزارة الخدمة المدنية عن استثناء 6 حالات من الحظر المفروض على عمل الموظفين الحكوميين بالتجارة .
واكدت مصادر مسؤوله ان الإستثناءات التي يجوز للموظف الحكومي العمل بها بجانب وظيفته هى : والاستثمار في الأسهم والقيام بالأعمال التجارية بالوصاية أو القوامة المثبتة رسميا وتقديم الاستشارات القانونية والهندسية والمحاسبية وممارسة الحرف وتحرير الشيكات والكمبيالات ، والإتجار بالعقار .
الجدير بالذكر أن إدارات التعليم رصدت مؤخراً بعض اسماء الموظفين المخالفين لتلك الأحكام بإمتلاكهم سجلات تجارية .
ووفقاً للائحة التنفيذية للموارد البشرية فإنه يُحظر على الموظف الاشتغال بالتجارة، اوالاشتراك في تأسيس شركات، أو قبول عضوية مجالس إداراتها .
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