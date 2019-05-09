انفجارات متتالية لمخزن أسلحة وصواريخ سري للحوثيين بالحديدة

فهمي محمد(صدى):

شهدت محافظة الحديدة غربي اليمن مساء امس الأربعاء سلسلة انفجارات متتالية بمستودع اسلحة سري ما أسفر عن تصاعد ألسنة اللهب بالقرب من منازل المدنيين وسقوط عدد من القتلى والجرحى .

ووثًقت وحدات لاستطلاع الجوي التابعة للتحالف العربي الحادث الانفجار ورصدت تحركات الميليشيا الحوثية ونقلها 15 عنصر عن موقع الإنفجار بدرجات نارية .

من جانبه قال المتحدث باسم عمليات الساحل الغربي وضاح الدبيش ان غرفة عمليات التحالف تلقت بلاغًا من وحدات قوات الجيش الوطني المرابطة في الدريهمي عن الإنفجارات بمخزن الأسلحة السري بالأحياء الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي .

وعبر “الدبيش” عن قلقه الشديد من تضرر عشرات الأسر؛ حيث أعاق الحوثيون إجلائهم من قبل التحالف العربي واستخدمتهم الميليشيا دروعًا بشرية .

وأشار إلى أن الحوثيين كانوا يستخدمون المستودع لرؤوس الصواريخ والأسلحة والذخائر، كما تتخذ ميليشيا الحوثي في مدينة الدريهمي معامل لتصنيع وتركيب الألغام وغيرها بدعم خبراء إيرانيين .