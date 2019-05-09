طرق طبيعية فعًالة لإزالة شعر الوجه بالدقيق

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تعاني الكثير من النساء من الشعر الزائد في الوجه مما يسبب لها الإحراج او الألم عند الإزالة او استخدام كريمات قد تسبب لها مشاكل بالبشرة .

وكشف موقع boldsky.com عن طريقة طبيعية لإزالة شعر الوجه من خلال خلط الدقيق بالليمون او الكركم او العسل وهي :

1 –خليط الدقيق بالليمون : من خلال مزج 1/3 كوب من عصير الليمون مع 2 ملعقة صغيرة من دقيق الأرز، ضعيه على وجهك ودلكيه بلطف لمدة 5-8 دقائق، اتركيها مرة أخرى لمدة 5 دقائق ثم اشطفها بالماء البارد.

2- خليط الدقيق مع العسل : من خلال مزج 2 ملعقة صغيرة من دقيق الأرز و 1 ملعقة صغيرة من العسل ، وملعقة صغيرة من الحليب ومزجه جيداً ثم وضعه على البشرة وتدليكه .

3- خليط الدقيق والكركم : من خلال مزج 2 ملعقة صغيرة من دقيق الأرز مع قليل من الكركم يمكنك أيضًا إضافة اللبن ، تترك لمدة 15 دقيقة على الوجه وتشطف بالماء .