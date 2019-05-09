طرق طبيعية فعًالة لإزالة شعر الوجه بالدقيق
تعاني الكثير من النساء من الشعر الزائد في الوجه مما يسبب لها الإحراج او الألم عند الإزالة او استخدام كريمات قد تسبب لها مشاكل بالبشرة .
وكشف موقع boldsky.com عن طريقة طبيعية لإزالة شعر الوجه من خلال خلط الدقيق بالليمون او الكركم او العسل وهي :
1 –خليط الدقيق بالليمون : من خلال مزج 1/3 كوب من عصير الليمون مع 2 ملعقة صغيرة من دقيق الأرز، ضعيه على وجهك ودلكيه بلطف لمدة 5-8 دقائق، اتركيها مرة أخرى لمدة 5 دقائق ثم اشطفها بالماء البارد.
2- خليط الدقيق مع العسل : من خلال مزج 2 ملعقة صغيرة من دقيق الأرز و 1 ملعقة صغيرة من العسل ، وملعقة صغيرة من الحليب ومزجه جيداً ثم وضعه على البشرة وتدليكه .
3- خليط الدقيق والكركم : من خلال مزج 2 ملعقة صغيرة من دقيق الأرز مع قليل من الكركم يمكنك أيضًا إضافة اللبن ، تترك لمدة 15 دقيقة على الوجه وتشطف بالماء .
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