وظائف شاغرة للنساء والرجال بشركة ” تويز آر أص “

أعلنت شركة ” تويز آر أص ” في جدة، عن حاجتها لممثلين مبيعات نساء ورجال.

وأوضحت الشركة أن الموظف يقوم بخدمة العملاء ومساعدتهم، وتسعير الألعاب و المنتجات، وترتيب الألعاب و المنتجات على الأرفف، والحفاظ على نظافة الألعاب و المنتجات بالمعرض.

ويتطلب موظفين لتغطية مهام الكاشير، بحسب توجيه مشرف المعرض أو المدير المباشر.

واشترطت أن يكون المتقدم للوظيفة سعوديين فقط، لمن تتراوح أعمارهم بين 18 و35 سنة.

والمؤهل المطلوب هو شهادة الثانوية أو مايعادلها، كما اشترطت اللباقة في التعامل، ومهارات التواصل مع الآخرين، والجدية والانضباط.

ويمكن للراغبين في التقديم ، إرسال السيرة الذاتية مع ذكر المسمى الوظيفي، على البريد الإلكتروني: [email protected]