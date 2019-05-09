” الشيطان أغواني ” ..هكذا برر عامل نظافة متحرش فعلته

أبوظبي(صدى):

ألقت الشرطة الإماراتية القبض على عامل نظافة، تحرش بمراهقة تبلغ من العمر 15 عامًا، مستغلا غياب والدتها.

وتواجد المتهم في شقة أسرة المجني عليها بغرض تنظيفها، ثم تحرش بالفتاة، مبررًا ذلك بأنه لم يستطع مقاومة غواية الشيطان.

وأفادت جدة المجني عليها إنها كانت ترعى شقيقها الرضيع في إحدى الغرف وغابت حوالي 20 دقيقة وحين عادت إلى غرفة المعيشة، فوجئت بالمتهم يغادر الشقة باندفاع تاركاً بابها مفتوحا، فيما كانت الفتاة في حالة صدمة وانزعاج ثم توجهت إلى الحمام لتغسل فمها وجسدها.

وبسؤالها عما حدث فأخبرتها بأنه قام بعمل أشياء سيئة معها، فطلبت منها أن تشرح تفصيليا، واتصل الاب بالشرطة التي قبضت على المتهم خلال ساعات، وتمت إدانته.