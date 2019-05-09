للرجال فقط..الهيئة الملكية بالجبيل تعلن توفر وظائف إدارية
أعلنت الهيئة الملكية، عن توفر وظائف إدارية شاغرة في الجبيل، للرجال فقط.
وفيما يلي مسميات الوظائف الشاغرة بالهيئة الملكية في الجبيل:
Medical Secretary
Medical Technical Writer
مدرب هندسة ميكانيكية – معهد ينبع التقني
مدرب هندسة ميكانيكية -الاختبارات اللاإتلافية
مدرب هندسة ميكانيكية ” تكييف و تبريد ” معهد ينبع التقني
مدرب كيمياء – معهد ينبع التقني
مدرب هندسة ميكانيكية “تشغيل معدات ثقيله ” – معهد ينبع التقني
مدرب هندسة كيميائية – معهد ينبع التقني
مدرب محاسبة- معهد ينبع التقني
مدرس مدرب هندسة كهربائية -آلات دقيقة – معهد ينبع التقني
مدرب هندسة كهربائية – قوى كهربائية – معهد ينبع التقني
ويمكن الإطلاع على التفاصيل والتقديم من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة هنــــــــــــــــــا..
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