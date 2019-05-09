للرجال فقط..الهيئة الملكية بالجبيل تعلن توفر وظائف إدارية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت الهيئة الملكية، عن توفر وظائف إدارية شاغرة في الجبيل، للرجال فقط.

وفيما يلي مسميات الوظائف الشاغرة بالهيئة الملكية في الجبيل:

Medical Secretary

Medical Technical Writer

مدرب هندسة ميكانيكية – معهد ينبع التقني

مدرب هندسة ميكانيكية -الاختبارات اللاإتلافية

مدرب هندسة ميكانيكية ” تكييف و تبريد ” معهد ينبع التقني

مدرب كيمياء – معهد ينبع التقني

مدرب هندسة ميكانيكية “تشغيل معدات ثقيله ” – معهد ينبع التقني

مدرب هندسة كيميائية – معهد ينبع التقني

مدرب محاسبة- معهد ينبع التقني

مدرس مدرب هندسة كهربائية -آلات دقيقة – معهد ينبع التقني

مدرب هندسة كهربائية – قوى كهربائية – معهد ينبع التقني

ويمكن الإطلاع على التفاصيل والتقديم من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة هنــــــــــــــــــا..