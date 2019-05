وظائف إدارية شاغرة في شركة ” سيمينس ” بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة سيمينس الألمانية الدولية في العاصمة الرياض، عن توفر وظائف شاغرة باختصاصات إدارية.

وجاءت الوظائف المتاحة بالمسميات التالية:

Planner / Scheduler

Buyer / Procurement Officer – Exclusively for Saudi Nationals

Service Sales Engineer (Fire Alarm, BMS/HVAC Control Systems)

Senior Engineer – Process Safety

Project Engineer

Field Service Engineer – Turbines, Compressors and Pumps

System Specialist T3000 administration

Office Assistant – Exclusively for Saudi National

IT Support Engineer

Head of Order to Cash – Siemens Healthineers

Consortium Deputy Testing and Commissioning Manager – Riyadh Metro Project

Consortium Training Coordinator – Riyadh metro Project

Senior LTP Project Manager

Buyer – Exclusively for Saudi nationals

ويمكن التقديم على الوظائف السابق ذكرها من هنــــــــــــــــا..