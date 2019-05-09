وظائف شاغرة بـ ” المواقف الوطنية ” براتب يفوق 5000 ريال

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة المواقف الوطنية الكائنة في المنطقة الشرقية في الجسر والمطار، عن حاجتها لمراقبين.

واشترطت الشركة أن يكون مؤهل المتقدم علمي المتوسط على أقل تقدير، وأن يتراوح عمر المتقدمين ما بين 18 و35 سنة.

كما اشترطت أن يكون المتقدم قادرا على العمل الميداني، والتواصل الجيد والتعامل مع العملاء، إضافة إلى اجتياز الفحص الطبي.

وتوفر الشركة راتب 5000 ريال، وتأمين طبي، إضافة إلى التسجيل بالتأمينات الاجتماعية

وعلى الراغبين في التقدم إلى الوظيفة إرسال السيرة الذاتية عبر البريد الإلكتروني للشركة:[email protected]