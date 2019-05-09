أمطار مصحوبة بزخات البرد على عدة مناطق

الرياض(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الخميس، تنبيهات متقدمة على 8 مناطق.

وأوضحت الهيئة أن منطقتي جازان، والمنطقة الشرقية، ستشهدان أمطارًا رعدية تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية من الواحدة ظهرًا تستمر حتى المساء.

بينما تشهد كل من الباحة، مكة المكرمة، عسير، أمطارا متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي الى تساقط البرد.

وتتعرض الجوف، والحدود الشمالية، إلى أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بأتربة مثارة قد تؤدي لشبه انعدام الرؤية، تبدأ في التاسعة صباحا، وتستمر حتى المساء.

فيما تشهد الرياض أتربة مثارة وأمطار رعدية، على أن تبدأ الحالة من الثالثة عصرا وتستمر حتى المساء.