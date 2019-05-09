بالفيديو.. كوثر الأربش تكشف عن تهديدها بالقتل لانتقادها نمر النمر

عادل الحربي(صدى):

أكدت الكاتبة كوثر الأربش، أن الخطاب الذي قدمه الشيعي نمر النمر، شجع على الإرهاب بالتركيز على المظلومية، ما أدى إلى استجابة ” عصابات جاهزة للجريمة ” له، على حد قولها.

وقالت الأربش خلال برنامج ” الليوان ” إنها هُددت بالقتل عبر الهاتف ورسائل مواقع التواصل بعد أن غردت ضد نمر النمر وانتقدته.

وأضافت: ” لا يوجد اضطهاد للشيعة وهناك جهات محددة مستفيدة من المظلومية وهم يريدون للشيعة أن يكونوا معزولين ويلعبوا على العاطفة ” .

واستكملت: ” اللعب على المظلومية لعبة سياسية قذرة ولابد أن يتخلص الشيعي من فكرة المظلومية، فعندما ظهر الرادود صابر المضحي مع داود الشريان هوجم وقيل إنه يحاول سعودة المذهب الشيعي حتى أن المثقف الشيعي يعيش في حيرة لو تحدث حتى لا يخسر محيطه الأسري ” .

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