رسميًا..رئيس لجنة الحكام في الفيفا يدير المباريات المتبقية من دوري المحترفين

نواف السالم(صدى):

اتفق الاتحاد السعودي لكرة القدم، مع الاتحاد الدولي ” الفيفا ” بشأن تكليف ” بييرلويجي كولينا ” لاختيار الطواقم التحكيمية التي ستدير المباريات المتبقية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والإشراف عليها ومراقبة عملها وتقييمها.

يأتي ذلك إلى جانب دعم ” الفيفا ” وكولينا للاتحاد السعودي للكرة، للاستفادة من خبراته بالتعاون معه في رسم خطة استراتيجية لتطوير التحكيم السعودي.

يذكر أن لـ ” كولينا ” سجلا حافلا في التحكيم ،فهو من أشهر الحكام بتاريخ كرة القدم، وسبق له أن رأس لجنة الحكام في الاتحاد الأوروبي لـ 8 سنوات.

ولازال كولينا حتى اللحظة على رأس عمله كرئيس للجنة الحكام في الاتحاد الدولي ” الفيفا ” .