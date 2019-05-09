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رسميًا..رئيس لجنة الحكام في الفيفا يدير المباريات المتبقية من دوري المحترفين

رسميًا..رئيس لجنة الحكام في الفيفا يدير المباريات المتبقية من دوري المحترفين
نواف السالم(صدى):

اتفق الاتحاد السعودي لكرة القدم، مع الاتحاد الدولي ” الفيفا ” بشأن تكليف ” بييرلويجي كولينا ” لاختيار الطواقم التحكيمية التي ستدير المباريات المتبقية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والإشراف عليها ومراقبة عملها وتقييمها.

يأتي ذلك إلى جانب دعم ” الفيفا ” وكولينا للاتحاد السعودي للكرة، للاستفادة من خبراته بالتعاون معه في رسم خطة استراتيجية لتطوير التحكيم السعودي.

يذكر أن لـ ” كولينا ” سجلا حافلا في التحكيم ،فهو من أشهر الحكام بتاريخ كرة القدم، وسبق له أن رأس لجنة الحكام في الاتحاد الأوروبي لـ 8 سنوات.

ولازال كولينا حتى اللحظة على رأس عمله كرئيس للجنة الحكام في الاتحاد الدولي ” الفيفا ” .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 163 ] نشر منذ 12 دقيقة

‏بعد رأس برونو خسر العربية والملك والصدارة واقيل المدرب والرئيس وتراشق اتهامات وجمهوره حالة اغماءات وقذف وسب بكل مباراة في كل ملعب
وشجعوا نادي الاتحاد😂

هذا النصر اول نادي عربي اسيوي عالمي مسجل لدى الفيفا💙💛💪🏻
ضربة رأس هدمت كيانهم الورقي ‎راسيه برونو دمرت الهلال 😊♠️

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