بالفيديو.. كوثر الأربش: التشكيك في ولاء الشيعة للمجتمع السعودي تهمة مستحدثة

علي القحطاني(صدى):

حلت الكاتبة وعضو مجلس الشورى كوثر الأربش، ضيفة في ثالث حلقات برنامج ” الليوان ” الذي يقدمه الإعلامي عبدالله المديفر، حيث سُلط الضوء على ” حكاية المواطن الشيعي ” .

وقالت الأربش وهي تنتمي إلى المذهب الشيعي: ” إن العلاقة بين الشيعة والسنة كانت مستتبة، إلى أن بدأ صوت متطرف سني بالتشكيك في ولاء الفرد الشيعي ” .

وتابعت: ” التشكيك في ولاء الشيعة للمجتمع السعودي تهمة مستحدثة، وأجدادنا دخلوا في طاعة مؤسس المملكة بلا معارك، وكانوا ينظرون للمشترك العروبي ” .

وأضافت: ” التوتر والشرخ المؤلم بين المجتمع الشيعي والنسيج العام بدأ من الحقبة التي ظهرت فيها الثورة الإسلامية بإيران، وخطابات الخميني كان لها دور في عزل الشيعة ” .