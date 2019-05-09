بالفيديو.. قطر تمول حسابات سوداء تستهدف السعودية ” لاتنخدعوا “

سعيد العجل(صدى):

تستمر تركيوا قطر في ألاعيبهما اتجاه المملكة؛ لإثارة الفتن والبلبلة بين المواطنين باستخدام شتى الطرق.

وتواصل خلايا قطر الإلكترونية بث سمومها عبر منصة ” تويتر ” ، من خلال حساباتها الوهمية، المتخفية وراء ” العلامة الزرقاء ” .

ومن المتعارف عليه أن العلامة الزرقاء، هي وسيلة لتوثيق الحسابات الموثوق منها، ولكن تحايلت قطر وتركيا كعادتهما على ” تويتر ” .

وراسلت قطر وتركيا من خلال أجهزة استخباراتهما شركة ” تويتر ” ؛ لكي توثق بالفعل الحسابات المشبوهة، لتُتاح لها الفرصة لتقديم تلك الحسابات على أنها شخصيات عامة، لإيهام المواطنين بأنهم مصدر للثقة.

وتسعى قطر وتركيا لتوثيق تلك الحسابات؛ لاستخدامها في الدعايا السياسية، وحملات استهداف المملكة، فتواصل تلك الحسابات في نشر الشائعات والأكاذيب وتأجيج الرأي العام.

وعلى الرغم من محاولات قطر الواهية، إلا أن المواطنين في المملكة أصبحوا على قدر كافي من الوعي؛ لاكتشاف تلك الخلايا المسمومة؛ لذلك عليكم عدم الإنخداع بالعلامة الزرقاء وفتشوا عن المحتوى قبل إعطاءهم الثقة.