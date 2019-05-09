بالصور.. النصر يبدأ استعداداته لمواجهة الحزم

نواف السالم(صدى):

بدأ فريق النصر استعداداته بحضور رئيس النادي الاستاذ سعود بن محمد آل سويلم، لمباراة الفريق أمام الحزم السبت القادم في الرس.

والتقى مدرب الفريق فيتوريا قبل بداية التدريبات اليوم باللاعبين حيث أوضح لهم برنامج الفريق للمبارة القادمة حيث انطلقت التدريبات في الصالة الرياضية المغلقة حيث أجرى المدرب عدد من التدريبات المتنوعة.

واكتفى اللاعبون الذين شاركوا بشكل أساسي في مباراة الوصل بالتدريبات اللياقية تواجدوا بعدها في غرف الجاكوزي والساونا.