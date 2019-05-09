شاهد أحضان وبكاء.. احتفال هستيري من لاعبي توتنهام بعد التأهل

ماجد محمد(صدى):

سيطرت حالة من الفرحة الهستيرية على لاعبي توتنهام الإنجليزي عقب تأهله إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بفوز صعب.

ورصدت العدسات فرحة لاعبي توتنهام التي قابلها حزن وصمت خيم على لاعبي أياكس امستردام الذي كان متقدم بهدفين.

وامتزجت فرحة توتنهام بالضحك والبكاء والأحضان المتبادلة؛ حيث انهار مدرب النادي الإنجليزي من البكاء عقب تأهل فريقه،واحتضن زوجته واللاعبين، كما احتضن مدرب الخصم مواسيًا له.

ومن المقرر أن يلتقي توتنهام وليفربول في نهائي دورالأبطال في مواجهة إنجليزية خالصة.