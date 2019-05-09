حساب المواطن: إيداع الدعم المخصص لشهر مايو للمستفيدين

علي القحطاني(صدى):

أعلن برنامج ” حساب المواطن عن إيداع الدعم المخصص لشهر مايو للمستفيدين المكتملة طلباتهم، مؤكدًا أنه سيستمر حتى نهاية اليوم الخميس.

وقال البرنامج عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : بدأ قبل قليل إيداع الدعم المخصص لشهر مايو للمستفيدين المكتملة طلباتهم في حساب المواطن وسيستمر حتى نهاية اليوم الخميس بإذن الله.

وكان برنامج حساب المواطن، قد كشف حقيقة وجود زيادة في مبلغ الدعم المقدم من البرنامج بعد ارتفاع أسعار البنزين، موضحًا أنه عدل في الربع الأخير من عام 2018، مبلغ الدعم قبل إجراء الزيادة المنفذة حاليًا في سعر البنزين.