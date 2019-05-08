مطالبات في تركيا بإلغاء نتيجة انتخابات الرئاسة والبرلمان

طلال الضوي(صدى):

طالبت المعارضة التركية، اليوم الأربعاء، بإلغاء نتيجة الانتخابات العامة التي أجريت العام الماضي، وكل انتخابات مدينة إسطنبول التي أجريت في مارس الماضي، في أعقاب قرار لجنة الانتخابات أول أمس بإعادة انتخابات بلدية إسطنبول.

يذكر أن اللجنة العليا للانتخابات كانت قد أعلنت أول أمس الإثنين، إعادة إجراء انتخابات بلدية إسطنبول، التي فاز فيها مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارضة، إكرام إمام أوغلو، مبررة ذلك بوجود مخالفات، وهو ما أكده حزب العدلة والتنمية الحاكم بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وقال محرم إركيك، نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري: إذا ألغيتم تفويض السيد إمام أوغلو، إذا تمسّكتم بقراركم، فيجب أن تقوموا بإلغاء تفويض السيد رجب طيب أردوغان.

وأضاف: نفس القوانين ونفس القواعد ونفس التطبيقات ونفس مراكز الاقتراع ونفس الظروف، كانت موجودة في عمليتي الانتخاب، مطالبًا بإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي أجريت في يونيو الماضي.