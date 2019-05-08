شاهد.. هدف ليونيل ميسي للبيع على موقع حراج

نواف السالم(صدى):

هزت هزيمة برشلونة أمس أمام ليفربول برباعية، نفوس محبي وعُشاق البرسا، بعد أن خيب آمالهم للعام الثاني على التوالي.

واختلفت طريق تعبير عشاق البرسا حول العالم عن غضبهم، فمنهم من طالب فالفيردي بالاستقالة ومنهم من خيم عليه الصمت.

وعلى جانب أخر قرر مُشجع أن يعرض هدف ليونيل ميسي من الفاول أمام ليفربول للبيع على موقع حراج، في سخرية من لاعب البرسا ومجهودة خلال مباراة الذهاب.

وتفاعل الجماهير مع إعلان بيع هدف ميسي أمام ليفربول بالتعليقات الطريفة والساخرة.

وخرج نادي برشلونة، أمس الثلاثاء من دوري أبطال أوروبا بعد أن هو ليفربول شباكه برباعية دون رد، بعد أن دخل البرسا المباراة مطمئنًا نظرًا لثلاثية الذهاب في الكامب نو.

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